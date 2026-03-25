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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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25.03.2026 09:24:19

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursentwicklungen an und verwies zudem auf Gespräche mit dem Investor-Relations-Team. Ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis kappte sie leicht angesichts des Nahostkonflikts, schwachen Tourismustrends in Europa und den immer noch schwankungsreichen Trends in China./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
1’693.50 € 		Abst. Kursziel*:
32.86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
1’698.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.47%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
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