Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Sie habe vor dem am 23. Oktober anstehenden Quartals-Update ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Aussagen des Unternehmens angepasst, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Zahlen dürften bestätigen, dass Hermes sich in einem volatilen Umfeld besser behaupte als die meisten Konkurrenten. Allerdings fehlten starke Kurstreiber für eine weitere Aufwertung der Aktie./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’075.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’093.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|19:33
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|19:33
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:33
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2’012.95
|3.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:08
|
UBS AG
Continental Buy
|20:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|19:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Hermès Neutral
|19:32
|
Jefferies & Company Inc.
Vossloh Hold
|19:30
|
JP Morgan Chase & Co.
HelloFresh Neutral
|19:29
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|17:15
|
Bernstein Research
Nike Outperform