Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’468 0.2%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’867 0.2%  Bitcoin 93’671 3.2%  Dollar 0.7968 0.1%  Öl 65.6 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Suche...
Plus500 Depot

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

2’012.95
CHF
58.78
CHF
3.01 %
18.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 19:33:46

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
2012.95 CHF 3.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Sie habe vor dem am 23. Oktober anstehenden Quartals-Update ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Aussagen des Unternehmens angepasst, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Zahlen dürften bestätigen, dass Hermes sich in einem volatilen Umfeld besser behaupte als die meisten Konkurrenten. Allerdings fehlten starke Kurstreiber für eine weitere Aufwertung der Aktie./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’500.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’075.00 € 		Abst. Kursziel*:
20.48%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’093.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:33 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:37 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès Neutral UBS AG
11.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen