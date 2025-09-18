NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Sie habe vor dem am 23. Oktober anstehenden Quartals-Update ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Aussagen des Unternehmens angepasst, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Zahlen dürften bestätigen, dass Hermes sich in einem volatilen Umfeld besser behaupte als die meisten Konkurrenten. Allerdings fehlten starke Kurstreiber für eine weitere Aufwertung der Aktie./rob/gl/he;