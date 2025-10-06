Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2050 auf 2450 Euro angehoben. Das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns zahle sich aus, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Umsatz- und Margentreiber bleibe die Kernsparte Leder- und Sattlerwaren. Sie erhöhte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
2’116.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
2’154.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

13:23 Hermès Kaufen DZ BANK
01.10.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès Neutral UBS AG
mehr Analysen
