Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’995.00CHF
-17.95CHF
-0.89 %
06.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.10.2025 13:23:20
Hermès (Hermes International) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2050 auf 2450 Euro angehoben. Das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns zahle sich aus, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Umsatz- und Margentreiber bleibe die Kernsparte Leder- und Sattlerwaren. Sie erhöhte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
2’116.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
2’154.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|13:23
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|13:23
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|13:23
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1’995.00
|-0.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:23
|
DZ BANK
Hermès Kaufen
|12:37
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|12:37
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|12:36
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|12:36
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|12:36
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy
|12:33
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Buy