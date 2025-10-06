Hermès 1995.00 CHF -0.89% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2050 auf 2450 Euro angehoben. Das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns zahle sich aus, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Umsatz- und Margentreiber bleibe die Kernsparte Leder- und Sattlerwaren. Sie erhöhte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



