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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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11.06.2026 07:19:09

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
1539.19 CHF 1.89%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Hermes lobte er für die ausdauernde Markenstärke./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1’850.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’641.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’669.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.81%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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