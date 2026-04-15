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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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15.04.2026 10:06:10

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns im ersten Quartal habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Zu den China-Problemen sei noch die Nahost-Eskalation hinzugekommen, erklärte er den zuletzt schwachen Kursverlauf./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’400.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’629.50 € 		Abst. Kursziel*:
47.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’620.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.10%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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10:06 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
09:34 Hermès Equal Weight Barclays Capital
08:52 Hermès Outperform RBC Capital Markets
08:43 Hermès Outperform Bernstein Research
13.04.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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