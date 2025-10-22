Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9245 0.1%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’131 0.9%  Bitcoin 86’918 1.4%  Dollar 0.7969 0.2%  Öl 64.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gurit-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Galenica-Aktie: Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert
BACHEM-Aktie: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung
Bystronic-Aktie: Aufträge in den ersten neun Monaten stabil
Suche...

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’989.51
CHF
18.38
CHF
0.93 %
22.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 07:05:26

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
1989.51 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Robustheit von "absolutem Luxus" unterstrichen, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zum Geschäft der Franzosen./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2’219.00 € 		Abst. Kursziel*:
17.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2’196.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.40%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse