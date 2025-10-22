Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’989.51CHF
18.38CHF
0.93 %
22.10.2025
23.10.2025 07:05:26
Hermès (Hermes International) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Robustheit von "absolutem Luxus" unterstrichen, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zum Geschäft der Franzosen./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2’219.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’196.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.40%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
