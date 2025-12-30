Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654
|Neuer CEO und Finanzchef
|
30.12.2025 12:48:00
Nach strategischer Fokussierung: Montana Aerospace passt Geschäftsleitung an - Aktie im Plus
Montana Aerospace ernennt per Anfang 2026 einen neuen CEO und einen neuen Finanzchef.
Alleiniger CEO beim Luft- und Raumfahrtzulieferer Montana Aerospace wird Kai Arndt. Er war bislang Co-CEO und verantwortete das Luftfahrtsegment Aerostructures. Neuer Finanzchef (CFO) wird Patrick Maurer. Er ist seit August 2022 Teil der Gruppe und hatte zuletzt die Funktion des CFO beim Bereich Aerostructures inne, auf den sich die Gruppe infolge der strategischen Neuausrichtung fokussiert.
Der bisherige zweite Co-CEO und CFO Michael Pistauer wurde bereits am 20. Mai 2025 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt und wird sich künftig vollständig auf diese Aufgabe konzentrieren, wie es heisst. In dieser neuen Funktion werde er die langfristige strategische Weiterentwicklung des Unternehmens begleiten.
Die Montana Aerospace steigt an der SIX zeitweise um 0,53 Prozent auf 28,25 Franken.
jl/to
Reinach (awp)
