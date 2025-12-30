Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’248 0.1%  SPI 18’181 0.0%  Dow 48’462 -0.5%  DAX 24’427 0.3%  Euro 0.9286 0.0%  EStoxx50 5’780 0.5%  Gold 4’385 1.3%  Bitcoin 69’313 0.8%  Dollar 0.7890 0.0%  Öl 62.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sika41879292Alphabet A29798540Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Nach strategischer Fokussierung: Montana Aerospace passt Geschäftsleitung an - Aktie im Plus
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Störung des Onlinebankings
Wisekey-Aktie: SEC-Registrierungsformular zur Wisesat-Fusion mit Columbus eingereicht
Lufthansa-Aktie leichter: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre
Nestlé-Aktie in Rot: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
Suche...
Plus500 Depot

Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neuer CEO und Finanzchef 30.12.2025 12:48:00

Nach strategischer Fokussierung: Montana Aerospace passt Geschäftsleitung an - Aktie im Plus

Nach strategischer Fokussierung: Montana Aerospace passt Geschäftsleitung an - Aktie im Plus

Montana Aerospace ernennt per Anfang 2026 einen neuen CEO und einen neuen Finanzchef.

Montana Aerospace
28.04 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen
Die Anpassungen folgen gemäss Mitteilung vom Dienstag auf die Neupositionierung als reines Luft- und Raumfahrtunternehmen nach der Veräusserung des E-Mobility-Segments im November 2024 sowie des Energy-Segments im September 2025.

Alleiniger CEO beim Luft- und Raumfahrtzulieferer Montana Aerospace wird Kai Arndt. Er war bislang Co-CEO und verantwortete das Luftfahrtsegment Aerostructures. Neuer Finanzchef (CFO) wird Patrick Maurer. Er ist seit August 2022 Teil der Gruppe und hatte zuletzt die Funktion des CFO beim Bereich Aerostructures inne, auf den sich die Gruppe infolge der strategischen Neuausrichtung fokussiert.

Der bisherige zweite Co-CEO und CFO Michael Pistauer wurde bereits am 20. Mai 2025 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt und wird sich künftig vollständig auf diese Aufgabe konzentrieren, wie es heisst. In dieser neuen Funktion werde er die langfristige strategische Weiterentwicklung des Unternehmens begleiten.

Die Montana Aerospace steigt an der SIX zeitweise um 0,53 Prozent auf 28,25 Franken.

jl/to

Reinach (awp)

Weitere Links:

Montana Aerospace und Lockheed Martin verlängern Partnerschaft - Aktien uneins

Bildquelle: Montana Aerospace

Nachrichten zu Montana Aerospace

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?