NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1660 Pence auf "Underweight" belassen. Dies schrieb Analyst James Gordon am Montag anlässlich der Zantac-Gerichtsentscheidung in den USA und der Präsentation von Studiendaten auf dem Asco-Krebskongress./ag/edh/;