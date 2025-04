NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, aber Währungsbelastungen dürften zu einer Senkung der Marktschätzungen für das Ergebnis je Aktie führen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl;