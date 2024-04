NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1530 Pence belassen. Analyst James Gordon liegt nach eigener Aussage mit der Schätzung für das Ergebnis je Aktie um drei Prozent über der vom Pharmakonzern erstellten Konsensschätzung. Dies schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl;