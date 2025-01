NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 1525 auf 1450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford sieht bei den Briten zwar Umsatz- und Ergebnisrisiken. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche zum vierten Quartal. Sein Fokus liegt aber eher auf dem Start neuer Produkte./ag/mis;