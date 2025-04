NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 430 auf 380 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen US-Zölle habe er seine Preisannahmen im Rohstoffbereich sowie seine Bewertungsmodelle der Sektorunternehmen aktualisiert, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Zölle dürften für eine Periode schwächeren Wachstums sorgen. Doch Bergbautitel seien nun attraktiv bewertet für Anleger, die die kurzfristige Volatilität aussitzen könnten./gl/edh;