Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.34 Prozent schwächer bei 8’568.50 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.600 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 8’597.42 Punkte an der Kurstafel, nach 8’597.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8’561.57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’599.95 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0.324 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 07.04.2025, notierte der FTSE 100 bei 7’702.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’700.53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8’313.67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.73 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Glencore (+ 2.10 Prozent auf 2.53 GBP), Entain (+ 2.06 Prozent auf 7.02 GBP), JD Sports Fashion (+ 1.70 Prozent auf 0.83 GBP), Imperial Brands (+ 1.63 Prozent auf 31.72 GBP) und Prudential (+ 1.62 Prozent auf 8.28 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen GSK (-4.19 Prozent auf 13.89 GBP), BT Group (-3.57 Prozent auf 1.63 GBP), Vodafone Group (-2.47 Prozent auf 0.71 GBP), StJamess Place (-2.37 Prozent auf 9.87 GBP) und AstraZeneca (-1.88 Prozent auf 104.99 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’350’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195.999 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.37 erwartet. Mit 9.69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

