NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100,30 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die enttäuschenden Studiendaten des Diabetesspezialisten Novo Nordisk zum Abnehmmittel Cagrisema am Freitag. Diese Daten hätten den Aktienkurs des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer zeitweise um rund 13 Prozent belastet und am Tagesende letztlich um 7,3 Prozent. Diese Reaktion sei übertrieben, auch wenn Gerresheimer einer der Hersteller der Doppelkammerspritze sei, mit der diese Art von Medikamenten verabreicht werde./ck/gl;