NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest kommentierte in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung routinemäßig die monatlichen Kursentwicklungen im Gesundheitsbereich. Gerresheimer falle in seinem Tracking-Schema besonders auf wegen der zuletzt schwachen Kursentwicklung, die mit einem gesenkten Ausblick einherging./tih/ag;