HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Gerresheimer nach gekappten Unternehmenszielen von 95 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Galitsa verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung auch auf die "effektiv ausgesetzte Dividende" das Spezialverpackungsherstellers. Er merkte an, dass die Konkurrenten Stevanato und Schott Pharma im zweiten Quartal wieder zu gesundem Wachstum zurückgekehrt seien. Gepaart mit der Verschuldung gebe die operative Schwäche des Unternehmens Anlass zur Sorge./rob/tih/ag;