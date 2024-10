ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die auf der Veranstaltung präsentierten, neuen mittelfristigen Ziele des Anlagenbauers seien etwas positiver als er erwartet habe, insbesondere bei den Margen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun liege es an Gea, die positiven langfristigen Wachstumsaussichten mit mehr kurzfristigen Beweisen zu bestätigen./la/ajx;