NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gea auf "Buy" belassen. Die neuen US-Zölle seien höher als erwartet, doch nun dürften die schlimmsten Ängste im Kapitalgütersektor ausgestanden sein, schrieb Analyst Rizk Maidi in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit im Vorfeld sei schlimmer für den Geschäftszyklus gewesen als die Zölle selbst, die zudem in bilateralen Verhandlungen noch sinken könnten. Daher bleibe er bei seinen Kaufempfehlungen für eine Reihe von Branchentiteln. Die jüngsten Kursrückgänge böten attraktive Kaufgelegenheiten für seine "Top Picks" Schneider Electric, Prysmian, Siemens, Epiroc, Sandvik, Knorr-Bremse, Kion, Alstom und Gea. Bei Gea hob Maidi das robuste Geschäftsmodell sowie das Selbsthilfepotenzial hervor./gl/edh;