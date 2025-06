Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.33 Prozent leichter bei 30’223.97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 306.872 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.236 Prozent leichter bei 30’559.45 Punkten, nach 30’631.70 Punkten am Vortag.

Bei 30’559.45 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’074.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1.90 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 12.05.2025, einen Wert von 29’785.72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 28’685.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26’772.92 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 17.52 Prozent aufwärts. Bei 31’384.62 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 2.15 Prozent auf 7.60 EUR), HENSOLDT (+ 1.62 Prozent auf 94.30 EUR), GEA (+ 1.28 Prozent auf 59.25 EUR), RENK (+ 0.34 Prozent auf 70.86 EUR) und HOCHTIEF (-0.19 Prozent auf 160.20 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TUI (-9.04 Prozent auf 6.56 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.78 Prozent auf 90.40 EUR), LEG Immobilien (-4.12 Prozent auf 71.00 EUR), Lufthansa (-3.70 Prozent auf 7.08 EUR) und TAG Immobilien (-3.62 Prozent auf 14.39 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 17’421’385 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 29.051 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die TUI-Aktie hat mit 5.92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

