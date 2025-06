Metaplanet-Aktie im Höhenflug: Bitcoin-Strategie treibt Kurs an

• Metaplanet kauft erneut 1'005 Bitcoin• Gesamtbestände auf 13'350 BTC erhöht• Die Aktie legte zu Wochenbeginn um über 10 Prozent zu

10,74 Prozent auf 1'650 JPY hat die Metaplanet-Aktie zum Wochenstart an der Börse in Tokio zugelegt. Damit summiert sich das Kursplus seit Jahresstart auf 374 Prozent, allein im letzten Monat haben Anleger Gewinne von rund 40 Prozent in ihren Depots.

Weitere Bitcoin erworben

Hintergrund der Kursaufschläge ist dabei die Nachricht, dass Metaplanet seine Bitcoin-Bestände erneut aufgestockt hat. "Metaplanet erwirbt weitere 1.005 $BTC, Gesamtbestand erreicht 13'350 BTC", so ein kurzer Post des Unternehmens auf X. Die Anteile an der weltgrössten Kryptowährung haben einen Wert von 1,321 Milliarden US-Dollar.

Zeitgleich teilte das Unternehmen ein Bild, das eine Übersicht der Bitcoin-Käufe seit April 2024 zeigt.

Aggressive BTC-Kaufstrategie fortgesetzt

Mit den jüngsten Bitcoin-Käufen ist Metaplanet auf Platz fünf der grösste Bitcoin-Inhaber weltweit, Investing zufolge hat das Unternehmen zuletzt auch Galaxy Digital überholt und nimmt nun Kurs auf den Krypto-Miner Riot.

Die Geschäftsstrategie von Metaplanet erinnert an jene, die Strategy verfolgt: Das US-Unternehmen, das ursprünglich vorrangig im Softwaresegment tätig war, kauft sich unter Konzernchef Michael Saylor bereits seit geraumer Zeit in grossem Stil das Kryptourgestein ein und ist auf Unternehmensebene der grösste Bitcoin-HODLer der Welt.

Anleihenausgabe angekündigt

Um sich mit frischem Geld zu versorgen, hat Metaplanet die Ausgabe zinsloser Anleihen angekündigt. 30 Millionen Yen will man auf diesem Weg einnehmen und diese vorrangig in die Schuldentilgung investieren. Erst in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen die Investition von bis zu fünf Milliarden US-Dollar in die Bitcoin-Reserve der US-Tochter in Aussicht gestellt - das Geld für die Zukäufe soll durch die Emission von Metaplanet-Aktien generiert werden, die in mehreren Schritten erfolgen soll.



