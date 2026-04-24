FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Fuchs SE beim Kursziel von 44 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Schmierstoffhersteller sollte kurzfristig von einer vom Ölpreis getriebenen Entwicklung der Preise profitieren und könne wegen seines robusten Geschäftsmodells auch langfristig Potenzial bieten, welches der Markt offenbar unterschätze, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Er traut Fuchs bis 2028 jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von zu, die er 4 Prozent über den Konsensschätzungen sieht. Bei den Margen sei er dagegen konservativer. Zudem habe sich Fuchs geschäftlich kontinuierlich besser als die Branche entwickelt und sei trotzdem im Vergleich dazu günstig bewertet./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.78 €
|
Abst. Kursziel*:
16.46%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
37.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.85%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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12:26
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|Verluste in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
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16.04.26
|EQS-News: FUCHS präsentiert neue Strategie: Mit „FOCUS TO WIN“ auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum (EQS Group)
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16.04.26
|EQS-News: FUCHS presents its new strategy – “FOCUS TO WIN” on the path to its 100th anniversary (EQS Group)
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14.04.26
|Erste Schätzungen: FUCHS SE VZ informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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|UBS AG
|20.04.26
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Aktien in diesem Artikel
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