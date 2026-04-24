ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Fuchs SE beim Kursziel von 44 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Schmierstoffhersteller sollte kurzfristig von einer vom Ölpreis getriebenen Entwicklung der Preise profitieren und könne wegen seines robusten Geschäftsmodells auch langfristig Potenzial bieten, welches der Markt offenbar unterschätze, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Er traut Fuchs bis 2028 jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von zu, die er 4 Prozent über den Konsensschätzungen sieht. Bei den Margen sei er dagegen konservativer. Zudem habe sich Fuchs geschäftlich kontinuierlich besser als die Branche entwickelt und sei trotzdem im Vergleich dazu günstig bewertet./gl/ag;