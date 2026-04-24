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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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24.04.2026 11:58:14

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Fuchs SE beim Kursziel von 44 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Schmierstoffhersteller sollte kurzfristig von einer vom Ölpreis getriebenen Entwicklung der Preise profitieren und könne wegen seines robusten Geschäftsmodells auch langfristig Potenzial bieten, welches der Markt offenbar unterschätze, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Er traut Fuchs bis 2028 jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von zu, die er 4 Prozent über den Konsensschätzungen sieht. Bei den Margen sei er dagegen konservativer. Zudem habe sich Fuchs geschäftlich kontinuierlich besser als die Branche entwickelt und sei trotzdem im Vergleich dazu günstig bewertet./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Sell 		Kurs aktuell:
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11:58 FUCHS Buy UBS AG
20.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
17.04.26 FUCHS Halten DZ BANK
16.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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