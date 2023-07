HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie intensiver mit der Medizintochter Kabi. Diese sei in seinem Investmentansatz ein Wachstumstreiber. Die Fresenius-Aktie habe Luft nach oben./tih/stk;