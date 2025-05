ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" belassen. In der MedTech-Branche wäre Carl Zeiss Meditec gemeinsam mit Siemens Healthineers besonders von Trumps 50-Prozent-Zöllen gegen die EU betroffen, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag nach dem Tweet des US-Präsidenten. Er kalkuliert den Gegenwind auf rund 15 Prozent des Ergebnisses für 2026. An dritter Stelle folge Philips mit eher 8 bis 9 Prozent. Fresenius indes gehöre mit seiner FMC-Beteiligung zu den Unternehmen mit den geringsten Auswirkungen durch die Abgaben./ag/ajx;