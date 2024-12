NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 66 Euro angehoben. Die Unsicherheit habe abgenommen, schrieb Analystin Elodie Rall am Donnerstagabend in Reaktion auf die Entgeltvereinbarung mit Airlines für die kommenden vier Jahre. Damit seien die Frankfurter diesbezüglich nun in der Branche am besten berechenbar. Zudem seien die Flugverkehrstrends aus dem November so ermutigend, dass ihre Schätzung für 2025 schon jetzt unambitioniert wirke./ag/ajx;