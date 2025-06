Tesla pausiert Produktion - Spekulationen über günstigeres Modell nehmen zu

• Tesla stoppt Model Y- und Cybertruck-Produktion in Austin für eine Woche• Dritter Produktionsstopp in den letzten zwölf Monaten• Spekulationen um günstiges Tesla-Modell befeuern Anlegerfantasie

Tesla unterbricht die Produktion seiner Modelle Cybertruck und Model Y für eine Woche, wie Business Insider berichtet. Die Fertigungspause betreffe das Werk in Austin, Texas, und solle am 30. Juni 2025 beginnen. Business Insider berufe sich dabei auf Aussagen aus einem internen Mitarbeitertreffen. Während von Wartungsarbeiten an den Produktionslinien die Rede sei, spekulieren Marktbeobachter bereits über tiefere strategische Hintergründe.

Spekulationen um Tesla: Kommt das lang erwartete Modell für 25.000 Dollar?

Tesla ist laut Beobachtern berüchtigt dafür, Produktionslinien nur dann stillzulegen, wenn es absolut notwendig ist. Angesichts der Tatsache, dass dies bereits der dritte Produktionsstopp in den letzten zwölf Monaten wäre, deutet gemäss einigen Branchenkennern vieles darauf hin, dass Tesla mehr als nur routinemässige Wartung plant. CNBC bestätigte, dass man Tesla um eine Stellungnahme gebeten habe. Eine Reaktion stehe jedoch aus.

Experten halten es für möglich, dass der Konzern Ressourcen für die Entwicklung oder den baldigen Produktionsstart eines günstigeren Fahrzeugs freimacht. Möglicherweise handelt es sich dabei um den lang erwarteten Tesla für 25'000 US-Dollar, den Musk bereits 2020 in Aussicht stellte. Zwar ist eine Woche Produktionspause zu kurz für eine komplette Umstrukturierung, wie "Not a Tesla App" erklärt, doch sie biete eine gute Gelegenheit für vorbereitende Massnahmen. Möglich wären etwa die Installation neuer Befestigungspunkte für zukünftige Roboter, das Verlegen von Versorgungsleitungen oder erste Testläufe neuer Montageverfahren in bestimmten Abschnitten der Fertigungslinie.

Die Experten von "Not a Tesla App" summieren: "Ein geplantes Wartungsfenster zu nutzen, um im Stillen mit der Umrüstung zu beginnen, entspricht genau dem Vorgehen, das man von Tesla erwartet".

Die Nachrichten kommen zu einem Zeitpunkt, wo Tesla sein neues Robotaxi-Angebot startet. Seit dem 22. Juni 2025 können ausgewählte Nutzer in Austin per App Fahrten in Model Y Fahrzeugen ohne Fahrer buchen - zunächst nur in einem begrenzten Innenstadtbereich und einem Tesla-Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz.

Produktionsunterbrechung bei Tesla: Strategisches Potenzial?

Tesla befindet sich im Wettbewerb mit zunehmend günstigeren Elektrofahrzeugen aus China - allen voran BYD - und steht unter Druck, im Einstiegssegment konkurrenzfähig zu bleiben. Das US-Marktforscherunternehmen Cox Automotive berichtete bereits mehrfach, dass Teslas Marktanteil in den USA deutlich gesunken sei. Ein günstigeres Modell könnte Tesla helfen, die Lücke zu Wettbewerbern zu schliessen. Sollte Tesla tatsächlich die Weichen für ein neues, günstigeres Fahrzeug stellen, wäre das ein klares Signal an Investoren, dass das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit im Massenmarkt sichern will.

