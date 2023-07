NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Flughafenbetreibers dürfte von einer anhaltend negativen Margenentwicklung im Bereich Ground Handling belastet worden sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Umsatz sollte um 11 Prozent zugelegt haben./edh/ag;