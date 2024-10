NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach aktuellen Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Vergleich zum Vormonat habe sich das Wachstum der Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen abgeschwächt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/zb;