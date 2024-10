NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 525 US-Dollar angehoben. Zahlreiche Investorenrunden mit dem Konzernchef in Asien und Australien hätten sehr charakteristische Triebfedern für gut berechenbares Gewinnwachstum ins Rampenlicht gerückt, schrieb Analyst Ryan Brinkman in seiner am Freitag vorliegenden Empfehlung. Sie dürften von den Anlegern im immer schwierigeren Umfeld nun stärker geschätzt werden./ag/mis;