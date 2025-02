NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Der Sportwagenbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate bestätigten, dass die Preis- und Produktmix-Strategie funktioniere. Der Auftragsbestand decke das gesamte Jahr 2026 ab./tih/he;