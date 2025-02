NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 470 Euro auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen überraschend klar getoppt, schrieb Analyst Tom Narayan am Dienstag nach Zahlen. Beim Ausblick bleibe Ferrari gewohnt vorsichtig und lasse sich Spielraum, was bereits einige erkannt hätten./ag/gl;