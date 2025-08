NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Treffen mit dem Chef Michel Doukeris auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung habe sich dieser zuversichtlich gezeigt, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem wichtigen und umkämpften brasilianischen Absatzmarkt dürften die Volumina des Bierbrauers wieder steigen./bek/tih;