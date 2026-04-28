Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.0%  SPI 18’538 -0.2%  Dow 49’133 -0.1%  DAX 24’018 -0.3%  Euro 0.9245 0.4%  EStoxx50 5’836 -0.4%  Gold 4’598 -1.8%  Bitcoin 60’175 -1.0%  Dollar 0.7893 0.5%  Öl 111.4 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Helvetia Baloise-Aktie: Versicherungskonzern mit hoher Solvenzquote
DocMorris-Aktie: Stimmrechtsberater ISS stärkt Führung im Machtkampf
Alpine Select beantragt Dividende von 0,60 Franken je Aktie und Statutenänderung
Ethereum erzielt im ersten Quartal Rekordwert bei Transaktionen
Suche...
Plus500 Depot

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.04
CHF
-0.61
CHF
-3.43 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.04.2026 20:17:49

EON SE Hold

E.ON
17.32 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Segment Energieinfrastruktur des Stromversorgers und Netzbetreibers dürfte sich dynamisch entwickelt haben, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem sei das Unternehmen gut positioniert, um die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.90 € 		Abst. Kursziel*:
-7.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.03%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse