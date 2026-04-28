E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Segment Energieinfrastruktur des Stromversorgers und Netzbetreibers dürfte sich dynamisch entwickelt haben, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem sei das Unternehmen gut positioniert, um die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Hold
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.03%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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