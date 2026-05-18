Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’140 -0.6%  SPI 18’575 -0.6%  Dow 49’526 -1.1%  DAX 23’948 0.0%  Euro 0.9139 0.0%  EStoxx50 5’786 -0.7%  Gold 4’539 0.0%  Bitcoin 60’260 -1.2%  Dollar 0.7854 -0.2%  Öl 110.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie fällt: UniCredit stockt Beteiligung weiter auf
Lithium-Nachfrage zieht kräftig an: Unterschätzter KI-Gewinner
Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Amgen-Aktie schwächer: Medikament Tavneos wird nach Todesfällen von Swissmedic beobachtet
Mercedes-Benz-Chef offen für Ausbau von Rüstungsgeschäft - Aktie gibt nach
Suche...
eToro entdecken

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

DAX-Kursverlauf 18.05.2026 12:26:16

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Das macht der DAX am ersten Tag der Woche.

RWE
50.32 CHF -2.33%
Kaufen Verkaufen

Am Montag springt der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.06 Prozent auf 23’964.28 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.986 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.490 Prozent tiefer bei 23’833.11 Punkten, nach 23’950.57 Punkten am Vortag.

Bei 24’016.52 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’797.33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24’702.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’278.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’767.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.34 Prozent abwärts. Bei 25’507.79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2.66 Prozent auf 250.90 EUR), RWE (+ 2.03 Prozent auf 56.32 EUR), Infineon (+ 1.52 Prozent auf 66.18 EUR), EON SE (+ 1.09 Prozent auf 18.06 EUR) und Rheinmetall (+ 1.02 Prozent auf 1’131.40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-2.83 Prozent auf 70.50 EUR), MTU Aero Engines (-2.34 Prozent auf 266.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.34 Prozent auf 85.88 EUR), Heidelberg Materials (-2.34 Prozent auf 165.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.22 Prozent auf 49.23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1’428’575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 197.884 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten