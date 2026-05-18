Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Am Montag springt der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.06 Prozent auf 23’964.28 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.986 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.490 Prozent tiefer bei 23’833.11 Punkten, nach 23’950.57 Punkten am Vortag.

Bei 24’016.52 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’797.33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24’702.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’278.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’767.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.34 Prozent abwärts. Bei 25’507.79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2.66 Prozent auf 250.90 EUR), RWE (+ 2.03 Prozent auf 56.32 EUR), Infineon (+ 1.52 Prozent auf 66.18 EUR), EON SE (+ 1.09 Prozent auf 18.06 EUR) und Rheinmetall (+ 1.02 Prozent auf 1’131.40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-2.83 Prozent auf 70.50 EUR), MTU Aero Engines (-2.34 Prozent auf 266.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.34 Prozent auf 85.88 EUR), Heidelberg Materials (-2.34 Prozent auf 165.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.22 Prozent auf 49.23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1’428’575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 197.884 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch