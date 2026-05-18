Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Am Montag springt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0.58 Prozent auf 23’973.50 Punkte an.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23’638.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’025.00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24’650.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’220.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der LUS-DAX 23’759.00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2.41 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25’509.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 2.66 Prozent auf 250.90 EUR), RWE (+ 2.03 Prozent auf 56.32 EUR), Infineon (+ 1.52 Prozent auf 66.18 EUR), EON SE (+ 1.09 Prozent auf 18.06 EUR) und Rheinmetall (+ 1.02 Prozent auf 1’131.40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-2.83 Prozent auf 70.50 EUR), MTU Aero Engines (-2.34 Prozent auf 266.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.34 Prozent auf 85.88 EUR), Heidelberg Materials (-2.34 Prozent auf 165.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.22 Prozent auf 49.23 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’428’575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 197.884 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch