E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.20CHF
0.16CHF
0.91 %
09:12:35
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.04.2026 07:57:47
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern sei auf gutem Weg, die diesjährigen Ziele zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, schrieb Analyst Peter Crampton am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit soliden Ergebnissen./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
18.97 €
|
Abst. Kursziel*:
0.18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.52%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
28.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
27.04.26
|E.ON-Aktie fester: Übernahme von Ovo Energy rückt wohl näher (AWP)
|
27.04.26
|EON SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
24.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Stabiler Handel in Frankfurt: DAX notiert am Freitagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|07:57
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|07:56
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:21
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:57
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|07:56
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:21
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:21
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:57
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|07:56
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17.04
|-3.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:23
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|08:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
DWS Group Neutral
|08:20
|
Bernstein Research
Mercedes-Benz Group Market-Perform
|08:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Mercedes-Benz Group Buy
|08:20
|
Barclays Capital
T-Mobile US Overweight
|08:17
|
Barclays Capital
QIAGEN Equal Weight
|08:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Neutral