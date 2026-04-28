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29.04.2026 07:57:47

EON SE Equal Weight

E.ON
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern sei auf gutem Weg, die diesjährigen Ziele zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, schrieb Analyst Peter Crampton am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit soliden Ergebnissen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
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28.04.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
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