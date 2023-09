ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach einem Unternehmensseminar auf "Buy" mit einem Kursziel von 760 Pence belassen. Die Veranstaltung habe sich unter anderem um das Netzwerk, das Kapazitätswachstum und das Ertragsmanagement des Billigfliegers gedreht, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern habe seit 2019 seine Führungsposition an den wichtigsten Flughäfen mit begrenzten Zeitnischen ausgebaut. Weitere Wachstumschancen sehe Easyjet durch maßgeschneidertes Umsatzmanagement./tav/tih;