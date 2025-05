NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. Der Billigflieger zähle zu den Unternehmen, die beim wichtigen Thema Führungsnachfolge zu den "Top Picks" gehörten, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden strategischen Studie der US-Investmentbank. Mit dem jüngsten Wechsel an der Spitze des Konzerns verbinde der Markt die Erwartung eines positiven Einflusses auf den Aktienkurs. Bei Easyjet sei dies der neue Chef Kenton Jarvis./bek/gl;