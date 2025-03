NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor Quartalszahlen von 750 auf 730 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem schlechteren Quartal, als dies die Konsensschätzungen abbildeten. Vor allem der Monat März dürfte für den Billigflieger besonders schwach verlaufen sein./bek/ag;