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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

52.82
CHF
0.90
CHF
1.73 %
14:51:44
SWX
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20.10.2026 14:16:57

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
52.96 CHF -0.52%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Montag an die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal an. Die Aktienbewertung hält er weiterhin für attraktiv./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56.34 € 		Abst. Kursziel*:
11.82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.10%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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