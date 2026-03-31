DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Im Frachtgeschäft müsse der Logistikriese stärker auf die Umsätze fokussieren, zitiert Analyst Alexia Dogani den Lieferkettenchef Oscar de Bok. Auch müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die sich bietenden Gelegenheiten auch am Schopfe zu packen, hieß es in einer Studie am Dienstag./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
56.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
44.91 €
Abst. Kursziel*:
25.81%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
44.77 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.20%
Analyst Name::
Alexia Dogani
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
13:19
|DHL-Aktie gewinnt: So viele Pakete wie noch nie in der Osterzeit erwartet (AWP)
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
12:26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
30.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
30.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
30.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|14:53
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
