DHL Group 40.75 CHF -0.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 55,00 auf 56,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern dürfte einen soliden Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Alexia Dogani in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.