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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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27.03.2026 14:12:54

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 55,00 auf 56,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern dürfte einen soliden Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Alexia Dogani in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
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