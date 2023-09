NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zumindest in Großbritannien ziehe der Einzelhandel bei dem groß angelegten Markenrelaunch des Lebensmittelkonzerns vorerst noch nicht mit, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hatte vor Ort selbst Stichproben in Supermärkten gemacht. Die Art, wie die neue Ware dort präsentiert worden sei, sei eher durchschnittlich bis schwach gewesen, bemängelte er./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 19:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 04:00 / UTC ;