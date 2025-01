NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sei auf dem Weg der Erholung, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er könnte mit dem Wachstum auf vergleichbarer Basis im laufenden Jahr zu den Besten im Sektor zählen./bek/gl;