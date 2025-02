NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. In den USA hätten die Geschäfte der Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller zum Jahresstart angezogen, schrieb Callum Elliott nach einer Analyse von US-Scannerdaten. Besonders gut sei es für Beiersdorf gelaufen im Vergleich zum Rest, auch bei Unilever sehe es gut aus. Bei Nestle habe sich derweil nicht viel getan und L'Oreal habe einen schwachen Absatz erlebt in den ersten Januar-Wochen. Bei Danone habe das Wachstum hier nachgelassen, während sich der Absatz von Reckitt deutlich erholt habe./mis/ag;