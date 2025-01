FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen für europäische Lebensmittelkonzerne an Wechselkursentwicklungen und jüngste Geschäftssignale aus der Branche angepasst, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/nas;