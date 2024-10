NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dass der Lebensmittelhersteller bei den Volumina im Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Proteinen (EDP) die Erwartungen übertroffen habe, sollte die deutlich enttäuschende Preisbildung in Europa mehr als kompensieren, schrieb Analyst David Hayes am Donnerstag nach den Quartalszahlen./ajx/jha/;