"Amazon der Krypto-Finanzwelt": Analysten mit viel Lob für Coinbase-Aktie

• Coinbase-Aktie profitiert von kräftiger Kurszielanhebung• Analysten sehen Coinbase als "Amazon der Krypto-Finanzwelt"• Trotz positiver Einschätzungen bleibt der Grossteil der Analysten zurückhaltender

5,54 Prozent hat die Coinbase-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ an Wert gewonnen. Mit einem Schlusskurs von 375,07 US-Dollar summiert sich damit das Plus, das die Aktie seit Jahresstart eingefahren hat, auf satte 51 Prozent. Und auch am Freitag dürften die Gewinnmitnahmen, die häufig auf ungewöhnliche Kurssprünge folgen, nur punktuell ein Thema sein: Die Abschläge halten sich vorbörslich mit zeitweise 0,19 Prozent Minus auf 374,38 US-Dollar deutlich in Grenzen.

Kräftige Kurszielanhebung treibt den Preis

Hintergrund der bullishen Marktbewertung ist eine ebenso bullishe Analysteneinschätzung für die Coinbase-Aktie. Bernstein-Analysten haben in dieser Woche in einer Kundenmitteilung Coinbase als das "am meisten missverstandene Unternehmen in unserem Krypto-Universum" bezeichnet, wie Yahoo Finance die Experten zitiert.

Das Unternehmen verfüge über mehrere schnell wachsende Geschäftsbereiche, darunter institutionelle Verwahrung, Base-Blockchain-Dienste und Prime Lending Desk - damit habe sich Coinbase zum "Amazon der Krypto-Finanzdienstleistungen" entwickelt, so das Expertenteam rund um Bernstein-Analyst Gautam Chhugani. Längst biete Coinbase Dienstleistungen an, die über den einfachen Handel mit Kryptowährungen hinausgingen, zudem hätten sich die Befürchtungen, mit denen die Kryptobörse konfrontiert war, nicht bewahrheitet: "Der Marktanteil von Coinbase ist trotz neuer Konkurrenz stabil geblieben", schrieb Chhugani Yahoo Finance zufolge. "Die traditionelle Broker-Konkurrenz ist noch mehrere Monate vom Start entfernt, was im Krypto-Zeitrahmen eine Ewigkeit ist."

Vor diesem Hintergrund haben die Bernstein-Analysten ihr Kursziel für die Coinbase-Aktie angehoben - und zwar signifikant: Statt bei 310 US-Dollar sehen die Experten den Anteilsschein nun eher in Regionen von 510 US-Dollar. Damit wäre noch kräftig Luft nach oben: Rund 36 Prozent könnte die Coinbase-Aktie vom aktuellen Kursniveau aus noch zulegen.

Andere Analysten weniger zuversichtlich

Mit ihrer Outperform-Bewertung für die Aktien der Kryptobörse steht Bernstein nicht alleine da, auch andere Analysten empfehlen die Coinbase-Aktie zum Kauf. Auf TipRanks bewerten 13 Experten den Anteilsschein mit "Buy", elf weitere immerhin mit "Hold". Das durchschnittliche Kursziel zeigt aber, wie überaus bullish die Bernstein-Bewertung zu werten ist: Es liegt bei 283,24 US-Dollar und damit sogar rund 18 Prozent unterhalb des derzeitigen Aktienkurses von Coinbase.



Redaktion finanzen.ch