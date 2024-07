NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal von 68 auf 72 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern dürfte im Vergleich zu seinen Mitbewerbern mit einer robusten Geschäftsdynamik auffallen, schrieb Analystin Andrea Teixeira in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick Sie sieht weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktien./tih/ag;