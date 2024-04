NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 66 auf 65 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bedingungen für das Gesamtjahr seien vorteilhaft für den Getränkehersteller, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Jahresviertel. Mit Blick auf die Volumina im ersten Quartal ist sie verglichen mit den Markterwartungen aber vorsichtiger. Mit einer Anhebung der Unternehmensziele rechnet sie nicht. Coca-Cola bleibe aber ein "Top Pick"./ajx/la;