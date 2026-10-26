Coca-Cola 75.72 CHF -3.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 96 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nik Modi rechnet in seinem Ausblick vom Samstag mit soliden Umsatz- und Gewinnzahlen, getrieben von robusten Trends in Nordamerika und günstigen Vergleichswerten im internationalen Geschäft. Für die Unternehmensziele für 2026 sieht der Experte etwas Luft nach oben./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.